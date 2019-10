Diebstahl

Mellendorf. Eine 71-jährige Wedemärkerin hatte am Montag gegen 13.11 Uhr in einem Supermarkt am Burgweg eingekauft und war auf dem Weg zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Nachdem sie ihren Einkauf in das Fahrzeug gelegt hatte, bemerkte sie den Verlust ihrer Handtasche, die sich ursprünglich im Einkaufswagen befunden hatte. In der Tasche befanden sich diverse persönliche Papiere, Kreditkarte und Mobiltelefon. Ein bislang unbekannter Täter dürfte die Handtasche unbemerkt aus dem Einkaufswagen entwendet haben. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.