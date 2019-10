Diebstahl

Plumhof. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 10. Oktober, 10.10 Uhr, bis 12. Oktober, 18.45 Uhr, gewaltsam in zwei verschlossene Traktoren ein, die auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Brinkhansstraße abgestellt waren. Aus beiden Traktoren wurde jeweils eine GPS-Einheit und ein Bordcomputer zum Steuern der Traktoren entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 38.000 Euro. Um Zeugenhinweise an Telefon (0 51 30) 97 70 wird gebeten.