Diebstahl

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonnabend zwischen 11.45 und 12.15 Uhr im Lidl-Markt die Geldbörse einer 57-Jährigen. Das Portemonaie hatte sich in einer Tasche befunden, die die Frau an den Einkaufswagen gehängt hatte. Täterhinweise liegen nicht vor.