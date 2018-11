Diebstahl

Meitze. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, in mEitze an der Gailhofer Straße eine grüne Figur, die von Anwohnern neben der Fahrbahn aufgestellt wurde und die Verkehrsteilnehmer auf spielende Kinder hinweisen soll. Der Schaden beträgt circa 60 Euro.