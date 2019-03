Diebstahl eines Anhängers mit landwirtschaftlichem Gerät

Diebstahl eines Anhängers mit landwirtschaftlichem Gerät

Brelingen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag 20.30 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, einen ordnungsgemäß gesicherten Anhänger an der Straße Im Walde, auf dem eine Wiesenschleppe abgestellt war. Der doppelachsige silberfarbene Kfz-Anhänger war mittels eines Bolzenschlosses gesichert im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Teile des Schlosses wurden circa 500 Meter vom Tatort entfernt in einem Straßengraben aufgefunden.

Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.