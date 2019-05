Diebstahl eines Anhängers mit Minibagger

Diebstahl eines Anhängers mit Minibagger

Berkhof. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen 20. Mai, 22.30 Uhr, und 21. Mai, 7.45 Uhr, einen Pkw-Anhänger mit Rampe auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnabfahrt Berkhof, Wieckenberger Straße. Auf diesem Anhänger stand ein roter Minibagger der Marke Kubora, der ebenfalls entwendet wurde. Der Wert des Diebesgutes wurde mit circa 23.000 Euro angegeben. Jegliche Hinweise bezüglich des Baggers und des Anhängers am dortigen Ort nimmt die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.