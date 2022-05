Diebstahl eines Defibrillators

Brelingen. Vermutlich in der vergangenen Woche entwendeten unbekannte Täter den

Defibrillator, der am Vereinshaus der Brelinger Mitte, Marktstraße, außen neben der

Eingangstür in einem alarmgesicherten Wandkasten installiert war. Zeugen, die

etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.