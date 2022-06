Diebstahl eines e-Scooters

Bennemühlen. Am letzten Wochenende wurde ein abgeschlossener e-Scooter am Bahnhof Bennemühlen entwendet. Ein 22-jähriger Wedemarker hatte sein Fahrzeug am Sonnabend um 19.20 Uhr am Bahnhof Bennemühlen abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er in der gleichen Nacht gegen 1.30 Uhr mit seinem Roller nach Hause fahren wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden. Der Wert des Fahrzeuges liegt etwa bei 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.