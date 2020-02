Diebstahl eines VW Multivan T5

Resse. Am Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 und 9.15 Uhr entwendeten Unbekannte in den frühen Morgenstunden am Müllerweg einen VW Multivan. Dieser war auf einem frei zugänglichen Grundstück verschlossen abgestellt. Vor Ort konnten keine Spuren festgestellt werden. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 30.000 Euro angegeben. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.