Diebstahl und Sachbeschädigung

Mellendorf. Am Dienstag,4. Januar, zwischen 11 und 13 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Kabelrollen, die auf einem Hinterhof eines Einkaufscenters an der Wedemarkstraße abgestellt waren. Der Schaden beläuft sich auf 680 Euro, die Tat wurde erst am Donnerstag, 6. Januar, entdeckt.

Ein Fahrer eines Mercedes stellte sein Fahrzeug am Donnerstag , 6. Januar, gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz an der SB-Halle ab. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieser von unbekannten Tätern an der Beifahrerseite massiv beschädigt wurde. Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein tiefer Kratzer über beide Türen und den hinteren Stoßfänger beigebracht. Die Polizei Mellendorf sucht hierzu Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.