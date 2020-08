Diebstahl von Arbeitsmaschinen

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, 24. August, in der Zeit zwischen 8.35 und 11.40 Uhr von der Ladefläche eines offenen Pritschen-Lkw, der in der Straße Am Wedemakrbad stand, eine Rüttelplatte, einen Vibrationsstampfer sowie ein metallenes Standrohr. Das Firmenfahrzeug war auf einer frei zugänglichen Schotterfläche in Höhe der Einfahrt zum Eisstadion abgestellt worden. Bei einer Nachschau war der Verlust der Gegenstände, die mittels einer Metallkette gesichert waren, festgestellt worden. Über den Wert des Diebesgutes liegen der Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.