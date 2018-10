Diebstahl von Gartenmöbeln

Diebstahl von Gartenmöbeln

Elze. Unbekannte Täter entwendetenam Freitag am Kuckuckshof Gartenmöbel, die nur kurzfristig durch die Geschädigte unbeaufsichtigt in der Garagenauffahrt abgestellt worden sind. Der Wert des Diebesgutes wurde mit circa 950 Euro angegeben. Möglicherweise wurden die Gartenmöbel mit einem weißen „Pritschenwagen“ abtransportiert, der in der Nähe gesehen wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.