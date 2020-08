Diebstahl von Geldbörsen

Mellendorf. In zwei Fällen sind am Freitag letzter Woche Geldbörsen in Märkten in Mellendorf gestohlen worden. Eine 88-jährige Geschädigte aus Abbensen hatte um 10.15 Uhr ihre Handtasche während ihres Einkaufes iin einem Supermarkt an der Wedemarkstraße im Einkaufswagen stehen. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter und entwendete die Geldbörse mit etwa 120 Euro Bargeld aus der geschlossenen Tasche.

Der zweite Diebstahl ereigente sich zwischen 17 und 18 Uhr in einem Sonderpostenmarkt an der Wedemarkstraße. Unbekannte entwendete die Geldbörse des 58-jährigen Geschädigten aus Mellendorf mit etwa 200 Euro Inhalt aus der Gesäßtasche.