Diebstahl von Gelenkwellen

Plumhof. Bislang unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum vom 7. bis 13. September auf das Gelände eines landwirschaftlichen Betriebes Am Heidkamp in Plumhof begeben und dort hinter eine Lagerhalle an vier abgestellten Gülletransportwagen jeweils eine sogenannte „Weitwinkelgelenkwelle“ demontiert und entwendet. Es handelt sich dabei um zwei schwarze Gelenkwellen des Herstellers „Bondioli & Pavest und um zwei gelbe Gelenkwellen der Marke „Walterscheid“.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 3.200 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon (0 51 30) 9770.