Diebstahl von Kfz-Teilen

Bissendorf. Unbekannte Täter bauten am Freitag zwischen 19.30 und 20.45 Uhr zwei Lüftungsgitter aus dem vorderen Stoßfänger eines am Fahrbahnrand geparkten Audi Q5 an der Burgwedeler Straße aus und entwendeten diese. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an des Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.