Diebstahl von Verkehrszeichen

Mellendorf/Wennebostel. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend die Ortsschilder am Ortseingang von Mellendorf an der L 190 (Kaltenweider Straße) von Scherenbostel kommend und in Wennebostel an der L 383 (Bissendorfer Straße) entwendet. Hinweise werden an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 9 7 70 erbeten.