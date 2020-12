Diebstahl von Werbetafeln

Negenborn. Vermutlich in der Nacht zum 23. Dezember haben unbekannte Täter ein Hinweisschild, einen Wegweiser sowie ein Firmenschild der Tannbaumplantage in Negenborn an der Feldstraße entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.