Diebstahlversuch

Langenhagen. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Montag die Heckscheibe eines Renault Clio sowie die Fensterschreibe der Fahrertür eines VW Golf an der Brüsseler Straßeein, die dabei na- hezu vollständig entglast wurde, und verschaffte/n sich dadurch Zugang in das Fahrzeug. Diebesgut und eine Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt.