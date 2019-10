Diesel-Diebstahl

Brelingen. Unbekannte Täter begaben sich am Wochenende auf das Gelände einer Kiesgrube am Hellendorfer Weg. An einem dort abgestellten Bagger wurde das Vorhängeschloss am Tankeinfüllstutzen gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurde der gesamte Inhalt des Kraftstofftanks – etwa 350 Liter Diesel – abgezapft und entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.