Dieseldiebstahl

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 21. August, 17 Uhr, bis Donnerstag, 22. August, 5.30 Uhr, aus drei Baumaschinen (Bagger, Radlader, Raupe), die an einer frei zugänglichen Kiesgrube in Mellendorf an der Brelinger Straße abgestellt waren, insgesamt circa 460 Liter Diesel-Kraftstoff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.