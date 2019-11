Dieseldiebstahl

Festnahme eines Täters

Resse. In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich gegen Mitternacht mehrere Täter mit einem Fahrzeug auf das Gelände eines forstwirtschaftlichen- und Landschaftsbaubetriebes An den Hägewiesen in Resse. Dort zapften die Täter mehrere Liter Diesel aus einer Baumaschine ab und füllten diese in mitgebrachte Kanister um. Die Tathandlung wurde durch die Geschädigten bemerkt. Durch die alarmierten Einsatzkräfte und den Einsatz eines Polizeihubschraubers, konnte einer der Täter am Tatort gestellt und festgenommen werden. Auch das Tatfahrzeug der Bande konnte am Tatort festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.