Digital anmelden am Gymnasium

Eltern können sich auch digital informieren

Mellendorf. Die Anmeldungen für den neue nfünften Jahrgang am Gymnasium Mellendorf finden in diesem Jahr ausschließlich online statt. Auf der Schulhomepage ( https://gymnasiummellendorf.de/ ) findet man seit Montag, 4. Ma, bis einschließlich Freitag, 15. Mai, alle erforderlichen Informationen und Dokumente. Da bei den digitalen Anmeldungen die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs entfällt, stehen zu bestimmten Zeiten erfahrene Lehrkräfte des Gymnasiums telefonisch für Elternfragen bereit. Die Namen der Kollegen, die Zeiten und die passenden Telefonnummer finden Sie im Anmeldebereich der Schulhomepage. Anstelle des traditionellen Informationsabends für die Eltern der zukünftigen Fünftklässler bietet das Gymnasium an drei Abenden eine digitale Alternative an, innerhalb derer alle wichtigen Informationen zur Schule gegeben werden und Fragen gestellt werden können. Termine und Anmeldemöglichkeiten für diese Veranstaltungen findet man ebenfalls auf der Homepage des Gymnasiums.