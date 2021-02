Digital statt persönlich

Anmeldung zur gymniasialen Oberstufe der IGS

Wedemark. Auf Grund der aktuellen Corona-Lage entfällt die persönliche Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe an der IGS Wedemark. Die Anmeldung erfolgt über den digitalen Weg beziehungsweise postalisch. Der Anmeldezeitraum liegt in der Zeit vom 8. bis 19. Februar. Alle nötigen Anmeldeunterlagen und Informationen zur gymnasialen Oberstufe liegen auf der Homepage zum Download bereit: http://www.igs-wedemark.de. Alternativ können die Anmeldeunterlagen im Sekretariat der IGS Wedemark unter Wahrung der geltenden Hygienemaßnahmen abgeholt werden. Bitte den Anmeldebogen komplett ausfüllen und unterschreiben. Der Anmeldebogen mit allen erforderlichen Unterlagen ist für die Anmeldung im elften Jahrgang an Doris.Schilling@igs-wedemark.de zu richten undfür den zwölften Jahrgang an Hubertus.Weide@igs-wedemark.de. Dem Anmeldebogen sind gegebenenfalls folgende Unterlagen beizufügen: Die beiden Halbjahreszeugnisse des neunten Jahrgangs und das Halbjahreszeugnis des zehnten Jahrgangs in Kopie (dies ist für Schülerinnen und Schüler der IGS Wedemark nicht erforderlich). Sobald das Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I vorliegt ist eine Kopie desselben einzureichen. Sollten weitere Bescheinigungen vorliegen (zum Beispiel Befreiung vom Sportunterricht) sind diese dem Antrag in Kopie anzuhängen. Nach der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe der IGS Wedemark erfolgt noch vor den Sommerferien ein Elternabend mit allen wichtigen Informationen zur gymnasialen Oberstufe sowie eine Kurseinwahl in die zweite Fremdsprache oder WPK, in Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel sowie in Religion, Werte & Normen oder Philosophie. Persönliche Gespräche mit der Leitung der Sekundarstufe II sind nach vorheriger Terminabspra- che möglich.