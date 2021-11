Digitaler IGS-Infoabend

Wedemark. Die IGS Wedemark lädt zu einem Informationsabend zum Thema „Welche Schule folgt auf die Grundschule“ am Mittwoc, 24. November, um 18 Uhr ein und wirbt mit dem Slogan „IGS Wedemark – die Schule für alle Abschlüsse“. An diesem Abend möchte das Team der IGS Wedemark die Schule vorstellen als die einzige Schule in der Wedemark, an der alle Schulabschlüsse erworben werden können. Beim Infoabend geht es um Digitalisierung, Ganztagskonzept, Schwerpunkte, Forderung und Förderung sowie Schulabschlüsse bis zum Abitur an der IGS Wedemark. Der Link zur Veranstaltung findet sich am Veranstaltungstag ab etwa 17.30 Uhr auf der Homepage der IGS Wedemark. Bitte das eigene Mikrofon und Bild ausschalten. Fragen können über den öffentlichen Chat gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt keine Teilnehmerbegrenzung.