Digitaler Informationsabend an der Realschule Wedemark

Mellendorf. Am Mittwoch, 23. September, findet um 18 Uhr ein Eltern-Informationsabend für die derzeitigen vierten Klassen der Grundschulen in digitaler Form statt. Die Realschule Wedemark wird sich in einer etwa 30-minütigen Video-Präsentation den interessierten Eltern und Schülern der Grundschulen vorstellen. Das Schulleitungsteam um Schulleiter Jens Szabo sowie Lehrkräfte der Realschule werden online dabei sein, um über das Unterrichten mit Tablets, das Fächerangebot, den Ganztagsbereich, die Stundentafel und über die Anmeldungen für das kommende Schuljahr zu berichten. Interessierte Eltern und Schüler können sich über die Homepage der Realschule anmelden: https://www.realschule-wedemark.de. Dort ist ab dem 17. September ein Zugangslink als Anmeldung für diese Veranstaltung hinterlegt. Voraussetzung für die Teilnahme ist entweder ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop oder ein PC. Eine Kamera oder ein Mikrophon werden dabei nicht benötigt. Während der Präsentation besteht die Möglichkeit, sich digital mit Hilfe der Chatfunktion zu verständigen, der Datenschutz (keine Aufnahme von Bild- und Tondateien) wird selbstverständlich gewährleistet.