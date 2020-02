Diskussionsabend zu der geplanten Industrieansiedlung Meitze und Gailhof

Wennebostel. Der Verein „Bürger für eine lebenswerte Wedemark“ (BLW e.V.) und die „Bürgerinitiative Gailhof“ möchten alle Interessierten einladen an einer öffentlichen Diskussion mit den im Rat der Gemeinde Wedemark vertretenen Parteien und interessierten Bürgern und Initiativen teilzunehmen. Der Eingang von mehr als 30 Einzel-Einwendungen und Vereinseinwendungen der Bürger im Verfahren der „frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ in dem Verfahren und die kontinuierlichen Nachfragen zeigen deutlich das Interesse der Beteiligten.

Nach Bekunden der Gemeindeverwaltung ist die Auswertung der Rückläufe aus der Behördenbeteiligung und der „frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl ist seit der ersten Einwendungsfrist ausreichend Zeit verstrichen, so dass eine offene, aber sachliche, faktenbasierte Diskussion möglich sein sollte, noch bevor die nächsten Verfahrensschritte eingeleitet werden.

In diesem Zusammenhang soll allen im Gemeinderat vertretenen Parteien die Möglichkeit gegeben werden, ihre Ansichten, Argumente, Alternativen und Ziele zum geplanten Gebiet, und der weiteren gewerblich-industriellen Entwicklung in der Wedemark der breiteren Öffentlichkeit darzustellen und sich den aktuellen Fragen interessierter Bürger und Initiativen zu stellen.

Die öffentliche Veranstaltung findet am Aschermittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8 in Wennebostel statt.