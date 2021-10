Diverse Diebstähle

Brelingen. Unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der Brelinger Marktstraße und entwendeten aus dem offenen Geräteunterstand eine Kettensäge der Marke Stihl. Von einem anderen Grundstück ließen sie aus der verschlossenen Garage vier Winterreifen der Marke „Hankook“ mitsamt der 18 Zoll original VW-Alufelgen mitgehen. In einem weiteren Fall bemerkte ein Geschädigter im von der Brelie-Weg Geschädigter bemerkt die offen stehende Tür der Garage und fand im Vorgarten eine aus der Garage stammende Heckenschere. Die Garage war zuvor unverschlossen. Die Polizei Mellendorf vermutet Tatzusammenhänge zwischen Diebstahlsdelikten der letzten Wochen in Brelingen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.