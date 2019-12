DJ Hossa aus „Malle“ fliegt ein

Heiligabend ab 22 Uhr Traditionsparty im M1

Mellendorf. Vor 27 Jahren hat Eric Haselbacher erstmals zur Heiligabend-Party ins M1 eingeladen. In diesem Jahr findet diese Traditionsveranstaltung zum 27. Mal statt. Mehr als ein viertel Jahrhundert und der Run auf diese Veranstaltung der Sonderklasse ist nach wie vor ungebrochen.Als ganz besondere Attraktion wird DJ Hossa aus Mallorca auch in diesem Jahr für die legendär gute Heiligabend-Stimmung sorgen. Die Heiligabend-Party ist nicht mehr wegzudenken und ist seit Jahren die Kult-Party der Wedemark. Wenn zu Hause die traditionelle Bescherung und das gemeinsame Essen beendet sind, dann machen sich viele auf den Weg zur Heiligabend-Party ins M1. Bei aktueller Musik gibt es hier für viele ein überraschendes, oder verabredetes Wiedersehen mit Freunden und Bekannten, die man das ganze Jahr oder vielleicht sogar schon einige Jahre nicht mehr gesehen hat. Sehr häufig treffen sich hier Wedemärker, die nach der Schule oder Ausbildung in alle Herren Länder gegangen sind und jetzt zu Weihnachten ihre Familien in der Wedemark besuchen. „Alte Freunde treffen, Freundschaften auffrischen, Erlebtes austauschen, neue Freundschaften schließen, entspannt miteinander plaudern. Mehr ist es gar nicht, aber vielleicht ist es gerade das, was diese Party Jahr für Jahr so interessant macht, “ meint Haselbacher, der schon heute unzählige Male versichern musste, dass die Heiligabend-Traditionsparty selbstverständlich am Heiligabend ab 22 Uhr im M1 in Mellendorf stattfindet.