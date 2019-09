DLRG Wedemark trainiert ab sofort im Hallenbad

Schwimmen während Wintersaison drinnen

Mellendorf (elr). Nach einer erfolgreichen Sommersaison im Freibad Mellendorf geht für die Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Wedemark e.V. das Training nun unvermindert weiter. Am Montag, 16. September um 17:30 Uhr startet das Winter-Training für die angehenden Schwimmer und Rettungsschwimmer. In der kalten Jahreszeit weicht die DLRG in das Hallenbad in Schwarmstedt, Am Beu 4, aus. Hier finden immer montags die Schwimmkurse vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmer statt. Die Zeiten der einzelnen Trainingsgruppen haben die Mellendorfer Lebensretter auf der Homepage unter https://wedemark.dlrg.de/ausbildung/trainingszeite... veröffentlicht. Treffen vor den Trainings ist jeweils 15 Minuten vor Trainingsbeginn. Auch in der Wintersaison bietet die DLRG Schnuppertrainings an, die es interessierten Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, ermöglichen sollen, einen Eindruck in die Schwimmausbildung das Miteinander innerhalb der Ortsgruppe zu erleben. Für Fragen und Anmeldungen zu den Schnuppereinheiten steht Raffael Sachse, der Technische Leiter Ausbildung der DLRG Wedemark, per Email unter ausbildung@wedemark.dlrg.de zur Verfügung.