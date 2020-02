Doppelkopf

Resse. Am Donnerstag, 20. Februar, findet um 19.30 Uhr in den Gemeinderäumen der Kapernaum Kirchengemeinde in Resse Doppelkopf spielen für interessierte Spieler aus Resse und Umgebung statt. Am Sonnabend, 29. Februar, wird ab 15 Uhr das diesjährige Doppelkopfturnier der Kirchengemeinde Resse durchgeführt. Es können leider keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden.