Doppelkopf geht wieder los

Resse. Die Sommerpause ist vorüber, es geht wieder los! Am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr, wird im Gemeinderaum der Kirchengemeinde Resse wieder das monatliche Doppelkopfspiel durchgeführt. Alle interessierten Spieler, gern auch aus der Umgebung, sind willkommen. Die nächsten Termine sind am 18. Oktober und am 22. November.