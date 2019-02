Doppelkopf- und Kniffelturnier

Meitze. Der Schützenverein Meitze lädt alle Interessierten ganz herzlich zum diesjährigen Preiskniffel- und Doppelkopfturnier am Sonnabend, 23. Februar, ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Schützenhaus Meitze, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Als Startgeld werden zwölf Euro je Teilnehmer erhoben. Anmeldungen bitte telefonisch bei Familie Backhaus unter (0 51 30) 4 08 18 oder per E-Mail an p.backhaus@gmx.net. Die Organisatoren freuen sich auf einen geselligen Abend.