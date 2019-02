Doppelkopfabend

Resse. In der Kapernaum Kirchengemeinde in Resse, Martin-Luther-Straße 10, findet am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr wieder das monatliche Doppelkopfspielen statt. Es wird nach den deutschen Doppelkopfregeln gespielt. Mitspieler, auch gern aus der Umgebung, sind herzlich willkommen.