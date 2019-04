Doppelkopfabend

Resse. In der Kapernaum-Kirchengemeinde findet am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr das monatliche Doppelkopfspiel für alle interessierten Spieler aus Resse und der Umgebung statt. Der nächste Doko-Abend ist am 16. Mai im Gemeinderaum an der Martin- Luther-Straße 10.