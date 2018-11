Doppelkopfabend

Resse. Am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr, findet in den Gemeinderäumen der Kapernaum-Kirchengemeinde an der Martin-Luther-Straße in Resse für dieses Jahr der letzte Doppelkopfabend statt. Die Organisatoren freuen sich auf einen gemütlichen Kartenabend, gern auch mit Spielern auch aus der Umgebung. Der nächste Spieltermin ist am 10. Januar 2019.