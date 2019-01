Doppelkopfabend

Wennebostel. Der erste Doppelkopfabend in diesem Jahr findet am Donnerstag, 17. Januar, im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Beginn ist pünktlich um 19.30 Uhr. Alle interessierten Spieler mit sehr guten Grundkenntnissen sind willkommen. Es wird nach den Regeln des Deutschen Doppelkopfverbandes gespielt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Ansprechpartnerin ist Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.