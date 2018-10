Doppelkopfrunde

Resse. Am Donnerstag, 18. Oktober, findet um 19.30 Uhr wieder eine gemütliche Doppelkopfrunde im Gemeinderaum der Kapernaum-Kirchengemeinde an der Martin-Luther-Straße statt. Es wird nach den deutschen Doppelkopfregeln gespielt. Der nächste Spielabend findet am 22. November statt.