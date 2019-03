Doppelkopfturnier

Resse. Das diesjährige Doppelkopfturnier der Kapernaum-Kirchengemeinde, Martin-Luther Straße 10 in Resse, findet am Dienstag, 30. März, ab 15 Uhr in den Gemeinderäumen statt. Ab 14 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen stärken. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Für Getränke und das leibliche Wohl ist gesorgt. Es wird nach den deutschen Doppelkopfregeln gespielt. Anmeldung bei Elke Düsing unter Telefon (0 51 31) 45 41 23.