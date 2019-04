Noch bis 26. April anmelden

Bissendorf. Die Vorbereitungen zum 6. Bissendorfer Dorf-Garagen Flohmarkt laufen auf Hochtouren. Die Plakate sind im Ort verteilt und das Team des Verschönerungs-und Naturschutzvereins Bissendorf freut sich über weitere Anmeldungen. In fünf Wochen, am 26. Mai, soll der sechste Bissendorfer Garagenflohmarkt ausgerichtet werden. Wer noch mitmachen möchte bei dem Dorf Event meldet sich bitte spätestens bis zum26. April beim VNV Flohmarkt Team per Mail oder SMS an. E-Mail kontakt@vnv-bissendorf.de oder Telefon/SMS (0151) 14 21 28 30 und ( 0 51 30) 58 46 45. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter www.vnv-bissendorf.de