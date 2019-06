Scherenbosteler können sich bis 17. August anmelden

Scherenbostel. Für Sonntag, 8. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ist ein Dorf- und Garagenflohmarkt in Scherenbostel in Planung. Alle Scherenbosteler sind zur Beteiligung aufrufen. Unter der E-Mail-Adresse flohmarkt.scherenbostel@web.de haben die Scherenbosteler die Möglichkeit sich anzumelden bis zum 17. August. Neben den Flohmarktständen ist Ponyreiten, eine Hüpfburg und Kinderschminken geplant.