Dorf- und Garagenflohmarkt

Elze. Nach pandemiebedingten Ausfällen startet in diesem Jahr wieder der Elzer Dorf- und Garagenflohmarkt in die sechste Saison. Viele Elzer Bürger haben immer wieder angefragt, ob der Flohmarkt wieder an den Start geht. Diesem Wunsch möchte Myriam Lentz als Organisatorin gerne entsprechen. Am 26. Juni in der Zeit von 11 bis 16 Uhr soll in Elze auf den Höfen, Garagen und Vorgärten wieder reges Flohmarkttreiben stattfinden. Anmelden kann man sich unter Mail: elzer_flohmarkt@web.de oder unter Telefon (0 51 30) 25 81 bis einschließlich 8. Juni nter kurzer Angabe der Adresse und der Gegenstände, die man verkaufen möchte. Von der Anmeldegebühr in Höhe von fünf Euro wird wieder ein Flyer erstellt und der Überschuss wird einem Verein in Elze zugute kommen.