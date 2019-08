Dorf- und Gemeindefest am Sonntag auf der Pfarrwiese

Kirchengemeinde Brelingen und Vereine des Dorfes laden ein

Brelingen. Vereine, Gruppen und Organisationen aus der evangelischen Kirchengemeinde Brelingen, zu der auch die Ortsteile Oegenbostel und Negenborn gehören, feiern am Sonntag, 25. August, das Dorf- und Gemeindefest. Dieses Fest findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Veranstaltung Kultur im Dorf auf der Pfarrwiese an der Kirche statt. Mit einem Gottesdienst, der um 14 Uhr in der Brelinger Kirche beginnt, wird das Dorf- und Gemeindefest eröffnet. Der Gottesdienst wird vom Posaunenchor der Kirchengemeinde musikalisch begleitet.Zum Auftakt des Festes soll ein Namenszug am Gemeindehaus enthüllt werden. Das Programm des Nachmittags bietet bis 18 Uhr vielfältige Aktionen und Angebote für Erwachsene und Kinder auf der Pfarrwiese. Die örtlichen Vereine und Organisationen sowie einige Gruppen der Kirchengemeinde und der Kindergarten gestalten das Programm. Der Ofen des historischen Backhauses muss in diesem Jahr kalt bleiben, weil alle ehrenamtlichen Pizzabäcker im Urlaub sind.Die Feuerwehr präsentiert Fahrzeuge und Einsatzgeräte und lädt die Kinder auf ihre neue Feuerwehrhüpfburg ein. Die Brelinger Ponykinder bieten in diesem Jahr wieder ihr Ponyreiten an. Wer sich nicht auf den Rücken eines Pferdes wagt, kann mit Julia und Corinna eine Rundfahrt in einem Kutschwagen unternehmen. Die Haltestelle befindet sich auf dem Parkplatz vor der Schlachterei Grimsehl.Die Kindertagesstätte bietet in diesem Jahr Bastelangebote zum Thema Wind. Es können Windräder, Windmühlen oder Windspiele gebastelt werden. Auf dem Bücherflohmarkt der Kirchenbücherei gibt es Lesestoff zu günstigen Preisen und der 1. FC Brelingen lädt auf einen Sportparcours ein. Die Brelinger Mitte wird Ideen zur Veranstaltung Kultur im Dorf 2020 sammeln und mit einem Angebot der Mutter-Eltern-Kind-Gruppe überraschen. Die Motorradfreunde werden wieder einige Fahrzeuge präsentieren und ein Fotoshooting auf den Maschinen anbieten. Gesundheitsvorsorge bietet das DRK Brelingen. Jeder kann kostenlos seinen Blutdruck messen lassen. Der Schützenverein stellt in diesem Jahr seine neue Sparte Soft-Dart und Blasrohrschießen vor. Besitzer von Oldtimer-Treckern aus Brelingen werden einige ihrer Fahrzeuge ausstellen und auch gern Erläuterungen zu den Arbeitsmaschinen geben.Erstmals wird es beim Dorf- und Gemeindefest um 16 Uhr einen Auftritt der Gruppe BBB geben. Die Gruppe Big Beats Brelingen wird mit Trommelmusik für Stimmung sorgen.Für das leibliche Wohl sorgt in gewohnter Weise die Kaffeestube der Kirchengemeinde Brelingen im Gemeindesaal mit vielen Torten und Kuchen. Auf dem Veranstaltungsgelände wird auch die Eisheilige unterwegs sein und leckeres Speiseeis anbieten. Die Konfirmanden bieten Crepes an und der Mittagstisch der Kirchengemeinde sorgt für Getränke. Außerdem gibt es Herzhaftes am Grillstand der Fleischerei Grimsehl.