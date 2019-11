Dorfadventskaffee in Resse

Resse. Immer zum 1. Advent öffnet eine Resser Institution die Türen für das Dorf zur Begegnung bei Torte, Kuchen und Kaffee. In diesem Jahr lädt die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse zum Adventskaffee am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in die Martin-Luther-Straße 10 ein. Mit dem Gottesdienst zum 1. Advent beginnt der Tag in der Kapernaumkirche. Im Anschluss gibt es Saxofon-Musik zu hören. Eine Aktion für Kinder und viel Raum für Gespräch beim reichhaltigen Tortenbüfett ist geplant. Der Nachmittag endet mit dem gemeinsamen Weg zum ersten Adventstürchen des Lebendigen Adventskalenders bei der Feuerwehr Resse. Der Lebendige Advent wird seit vielen Jahren von der Kirchengemeinde für alle Resser organisiert. An jedem Abend um 18 Uhr öffnet sich eine Tür oder ein Fenster im Dorf und mit Worten, Liedern und mehr stimmen sich die Menschen auf den Advent und die Weihnachtszeit ein. Mehr dazu unter www.kirche-resse.de.