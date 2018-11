Dorfadventskaffee und Lebendiger Adventskalender am 1. Advent im Mooriz in Resse

Resse. Jedes Jahr am 1. Advent trifft man sich in Resse zum Dorfadventskaffee. Gastgeber in diesem Jahr ist der Verein „Bürger für Resse“ der am Sonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr ins Mooriz einlädt. Gleich im Anschluss, ab 18 Uhr, richten die „Bürger für Resse“ auch den lebendigen Adventskalender im Mooriz aus. Der Verein freut sich über die bereits zugesagten Kuchen- und Tortenspenden für den Dorfadventskaffee, die am 1. Advent ab 11 Uhr im Moorinformationszentrum entgegengenommen werden. Auch weitere Spenden von Gebäck sind noch willkommen. Für eine vorherige Ankündigung wären die Organisatoren dankbar. Das Vereinsbüro im Mooriz ist dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr erreichbar: Telefon (0 51 31) 4 79 97 45, Fax (0 51 31) 4 79 97 46, E-Mail vorstand@buerger-fuer-resse.eu. Der Vereinsvorstand hofft auf regen Zuspruch für beide Veranstaltungen.