Dorfflohmarkt

Esperke. Am Sonntag, 8. November, veranstaltet die Dorfgemeinschft Esperke/Warmeloh einen Dorfflohmarkt in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Die Veranstaltung findet im Freien statt. Die vorgegebenen Hygiene- und Coronaregeln werden selbstverständlich eingehalten. Eine Genehmigung vom Ordnungsamt liegt vor. Es haben sich schon 60 Haushalte mit einem Stand verbindlich angemeldet. Die örtlichen Vereine sorgen für das leibliche Wohl (Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Getränke) auch hier wieder unter Berücksichtigung

der Corona- und Hygienevorschriften. Die Verkaufsstände sind mit Ballons am Grundstück gekennzeichnet und es wird Lagepläne, sowie einen QR-Code mit dem Lageplan zur Orientierung geben. Neben Trödel und Secondhand Kleidung, wird es auch Kreatives und Handwerkskunst geben.