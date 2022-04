Dorfflohmarkt

Esperke. Die Dörfer Esperke und Warmeloh laden auch die Bewohner der Wedemark und aus Schwarmstedt zu ihrem zweiten Dorfflohmarkt am Sonnabend, 7.Mai, von 12 bis18 Uhr ein. Geboten werden Trödel, Kreatives, Selbstgemachtes, Second-Hand-Kleidung für Kinder, Jung und Alt, Spielzeug, Deko, Neues und Gebrauchtes. Auf „Oelkers Hof“ gibt es wieder einen kleinen Kunsthandwerker-Markt unter den alten Eichen.Die örtlichen Vereine sorgen für ein Kinderprogramm und für Essen und Trinken am Sportplatz in der Dorfmitte.