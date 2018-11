Dorfgespräch Op de Deel

Hagen. Das siebte Dorfgespräch Op de Deel zu neuen Wohnformen im Alter der LEADER-Region Meer & Moor findet am Donnerstag, 22. November, in Hagen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Förderprogramm Wohnen und Pflege im Alter eine Fragerunde und Austausch. Anmeldung bis 15. November bei SWECO unter Telefon (05 11) 3 40 72 13 oder per E-Mail ulrike.carmincke@sweco-gmbh.de.