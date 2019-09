Dorfpokalschießen

Bissendorf. Es ist mal wieder soweit. Die SG Bissendorf lädt zum Dorfpokal- und Preis- Schießen am Mittwoch, 25. September, und Freitag, 27. September, von 19 bis 21 Uhr ein. Es wird mit dem Luftgewehr, 10 Meter, auf der neuen Meyton-Anlage geschossen. Der Austragungsort ist das Schützenhaus am Mühlenberg. Alle Vereine oder Gruppierungen, die teilnehmen möchten, sind herzlichst eingeladen. Ausschreibungen und Meldelisten sind schon per E-Mail verschickt worden. Sollte noch ein Verein oder eine Spaß-Manschaft Interesse haben, einfach die Ausschreibung anfordern bei elektropluschke@htp-tel.de. Eine Mannschaft besteht aus sechs Teilnehmern. Geschossen werden darf ab 16 Jahre. Die SG Bissendorf würde sich über eine rege Beteiligung freuen.