Dorfpokalschießen in Resse

Resse. Der Schützenverein Resse lädt alle Resser Vereine, Verbände, Clubs, Familien, Haus- und Straßengemeinschaften und auch alle anderen zum diesjährigen Dorfpokalschießen am Sonnabend, 9. März, von 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 10. März, von 14 bis 18 Uhr, in die Vereinsräume Osterberstraße 12 ein. Teilnehmen können Mannschaften, die aus drei Teilnehmern ab zwölf Jahren bestehen. Das Startgeld beträgt drei Euro pro Mannschaft. Meldeschluss ist jeweils zwei Stunden vor Ende des Wettkampfs. Die Siegerehrung findet am Sonntag, 10. März, gegen 18.30 Uhr statt. Alle anderen Einzelheiten können aus der Ausschreibung, die während der Wettkämpfe ausliegt, entnommen werden. Auch wer nicht mit schießen möchte, kann sich an beiden Tagen, Kaffee und selbst gebackene Torten schmecken lassen. Anmeldungen fürs Pokalschießen nimmt Carola Rapke unter Telefon (0 51 31) 45 52 51 sehr gern entgegen. Auch per Klick direkt im Internet unter www.schützenverein-resse.de, oder per E-Mail Lupi@schuetzenverein-resse.de sind Anmeldungen jederzeit möglich. Auch an beiden Wettkampftagen können vor Ort Mannschaften gebildet werden. Der Schützenverein Resse freut sich auf viele Teilnehmer.