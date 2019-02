Dorfreinigung

Mellendorf. Der BVV Mellendorf lädt zur Dorfreinigung ein. Am Sonnabend, 16. März, ist bei der Feuerwehr in Mellendorf um 10 Treffpunkt, dort werden alle weiteren Details besprochen und Säcke verteilt. Auch Handschuhe gibt es vom BVV. Anschließend wird bei der Feuerwehr gegrillt. Der BVV wünscht sich rege Unterstützung.

Am 30. Juni findet der Wedemarktag statt, wer Interesse hat, sich eventuell noch mit Pflanzen zu präsentieren kann sich bei Hilke Haeuser telefonisch unter (0 51 30) 58 64 90 oder per E-Mail info@psorthaueser.de melden.